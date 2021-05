Norges morsomste lege kommer til kulturhuset – uten grenser

Nyheter

– «Dr. Bergland uten grenser» er komikerens tredje soloforestilling og skal følge opp debuten «Dr. Bergland og den alternative medisin» og suksessen «Dr. Bergland bryter taushetsplikten», skriver managementet om forestillingen, og fortsetter:

– Med et utgangspunkt i bistand er det ingen grenser for hva han kan snakke om, men vi er sikre på at han fortsetter å levere smart og treffsikker humor som både engasjerer og får deg til å le.

Og Vågsøy er visstnok valgt av en grunn:

– Siden all statistikk viser at vågsøyværinger er den mest representative populasjonen i landet, så velger vi naturligvis Parken kulturhus når vi nå setter vi opp Dr. Bergland – Uten Grenser – prøveshow.

Billetter er i salg, men på grunn av koronarestriksjoner blir det bare lagt ut 200 billetter på fast tilviste plasser.