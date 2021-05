Norge har bestemt eigen makrellkvote sjølv

Nyheter

– Det var ikkje mogleg å få til ei vidareføring av kyststatsavtalen for makrell for 2021 etter at Storbritannia gjekk ut av EU og blei ny sjølvstendig kyststat. Dette er sterkt beklageleg fordi denne avtalen har vore viktig for å sikre forsvarleg forvaltning, stabilitet og føreseielegheit for alle partar. Manglande avtale betyr at Noreg einsidig må fastsetje makrellkvoten sin, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.