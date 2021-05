Norge ligg i verdstoppen på beinskjørheitsbrot. Det håpar Anja å gjere noko med når ho no tek doktorgrad i faget

Nyheter

Anja Myhre Hjelle er oppvaksen i Måløy, med far frå Kvalheim og mor frå Silda.

– Eg er ytreværing og trivst best i havgapet, seier ho.

I dag bur ho og familien hennar i Førde, der ho er overlege ved revmatologisk avdeling på Førde sentralsjukehus.

– I Førde trivst familien vår veldig godt, og det er kort veg ut til havet, og kort veg til Bergen der vi òg har mykje familie, fortel Hjelle.

Sjølv seier ho at ho sikkert kunne ha vorte mykje forskjellig, men etter medisinstudiar i Bergen hamna ho i Førde.

– Etter turnusteneste i Molde og i Eidsvåg fekk eg jobb ved Førde sentralsjukehus. I 2012 var eg ferdig utdanna revmatolog, og har sidan det vore overlege på revmatologisk avdeling.

Har jobba parallelt som overlege og stipendiat

No er ho snart ferdig med ein doktorgrad ho byrja på allereie i 2016.

– Som del av utdanninga mi jobba eg 1,5 år på revmatologisk avdeling ved Haukeland sjukehus, der dei var aktive i osteoporoseforsking, og eg vart interessert i feltet, fortel Hjelle.

Då ho kom tilbake til Førde, ønskte ho å setje fram med arbeidet saman med Haukeland og knyte seg til nettverket for osteoporoseforsking i Bergen og Norge.

– Sidan 2012 har eg parallelt med overlegestillinga min halde på med ein klinisk studie, FABB-studien, seier ho.

I studien har revmatologisk poliklinikk i Førde undersøkt 600 pasientar frå åra 2014 til 2017 med målingar av beintettleik og blodprøver for å sjå etter osteoporose og risikofaktorar for osteoporose, også kjent som beinskjørheit.

– Vi hadde spesielt fokus på cøliaki som risikofaktor for osteoporose og brot.

I tillegg har dei samarbeidd tett med mellom anna ortopedisk og radiologisk avdeling i Helse Førde og cøliakiekspertar på Rikshospitalet.

– Frå 2016 har eg hatt 50 prosent stilling som stipendiat ved Universitetet i Bergen, for å jobbe fram mot doktorgraden basert på resultat frå denne studien, seier Hjelle.

I tillegg sit ho i faggruppa til Norsk revmatologisk avdeling som er ansvarleg for dei nasjonale revmatologiske prosedyrane i osteoporose.

Største studien i Sogn og Fjordane

I midten av juni skal ho disputere for avhandlinga. Det vil seie at ho skal forsvare arbeidet sitt offentleg.

– Det er sjølvsagt ein stor dag for meg, og ein dag eg ser fram til. Det er lenge sidan sist eg hadde eksamen, så det blir både spennande og sikkert litt skummelt!

Avhandlinga dekkjer eit stort felt, så det er ikkje lett for Anja å spå kva opponentane kjem til å fokusere på.

– Men det er også ein stor og viktig dag for Helse Førde, og spesielt for min hovudrettleiar, seksjonsleiar og revmatolog Pawel Mielnik. Helse Førde har investert mykje tid, innsats og midlar for at eg skulle få fullføre eit slikt stort og langsiktig prosjekt, noko eg er svært takknemleg for, seier Hjelle.

Ho set også stor pris på alle dei 600 som har deltatt i studien, og at dei var villige til å bruke ein heil dag for til dette formålet.

FABB-studien er den største og mest omfattande kliniske studien som er utført i Sogn og Fjordane. Hovudmålet med studien er å bidra til betre førebygging av beinbrot, særleg hjå den aldrande befolkninga.

– Det er viktig at det blir sett høgare på dagsorden, at vi i Norge er på verdstoppen når det gjeld beinskjørheitsbrot. Mange brot kan nemleg førebyggast, noko som blir gjort i alt for liten grad i dag. Det var nyleg sendt ei Stortingsmelding med forslag om obligatorisk innføring av sentra for førebygging av beinskjørheitsbrot i alle helseføretak, som fagmiljøa breitt støtta, fortel ho.