Ordføraren om utbyggjar på Okla: – Oppsiktsvekkande at dette ikkje er undersøkt og klarert ut langt tidlegare

Stad-ordførar Alfred Bjørlo reagerer sterkt på opplysningane om at NVE har avslutta si sakshandsaming av endra fundamenteringsløysing av Okla vindkraftverk, og sendt saka vidare til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd. No sender han brev til Tina Bru.