Ber folk om å utsette timane sine grunna låg kapasitet

Ein vil også kunne oppleve å få time hjå ein annan lege enn fastlegen forklarar fastlege og medisinsk fagleg ansvarleg ved Måløy legekontor, Rune Nordpoll.

– Sjukdom som krev vurdering same dag vil som alltid verte prioritert, men vi ber om forståing for at problemstillingar som vert vurdert til ikkje å vere trengande akutt hjelp må vente, seier han.

Dette gjer også at ein må kutte i legetida ute andre stadar også.

– Kontoret har hatt inne ein korttidsvikar, men denne legen, som har vore til stor hjelp, har si siste arbeidsveke denne veka. Situasjonen har gjort at ein no har sett seg nøydd til å redusere legetid på Helsestasjonen og på Institusjon (Kulatoppen) ein periode framover, forklarar Nordpoll som ber dei som ikkje har alvorlege plagar, om å utsette timen sin.

– Vi oppmodar om at om at den enkelte som har legetime dei nærmaste 2–3 vekene, for ei problemstilling/kontroll som kan vente, vurderer å utsette timen.

Han fortel vidare at det i løpet av sommaren vil starte 3 vikarar på legekontoret, men at det vil ta litt tid før desse er operative.

– Men desse gjer at bemanningssituasjonen på legesida vil betre seg monaleg mot slutten av sommaren. Vi seier oss lei for ulempene den reduserte kapasitet medfører for pasientane våre, men har altså von om at dette vil rette seg, avsluttar han.