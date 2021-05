Dei lokale briljerte på sprangstemnet: – Det var veldig gøy at det gjekk så bra

Nyheter

– Det var veldig gøy at det gjekk så bra, smiler Malin Louise Kaupang Os, som tok to førstepremiar med hesten True Illusion på Nordfjordeid laurdag og søndag. Like bra gjorde Tonje Smørdal Kjøsnes det med Stens Ylva, som er ein fjordhest eigd av Line Forberg.