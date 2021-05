Skal planlegge for ei framtid med færre fødde og ei kraftig auke i seniorar

Nyheter

– Temaplanane legg dei strategiske føringane og prinsippa for tenesteutvikling på områda for åra 2022-2034. Planane skal bidra til meir heilskaplege tenester. Dei skal seie meir om bærande prinsipp for mål, strategiar og tiltak er førebygging, tidleg intervensjon, samhandling og koordinerte tenester, forklarar kommunedirektør Terje Heggheim.