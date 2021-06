Campingparadiset

Anne Ragnhild starta med sal av is og ein enkel utedo: – At det skulle ta slik av var vanskeleg å sjå

Anne Ragnhild Hoddevik byrja med sal av is til nysgjerrige tilreisande i Hoddevik for om lag 25 år sidan. Men ho aldri hadde trudd at bygda, med den flotte stranda og etter kvart camping, skulle bli så populær som den er i dag.