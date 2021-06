Nøgd med å ha fått rapportert inn store laksar på opningsdagen

Nyheter

– Det har vore tatt store fiskar, og det er noko å merke seg, seier Kristoffer Vedvik Eikeset, leiar i Eid Sportfiskelag, då vi snakkar med han på ettermiddagen 1. juni.

Ved 13-tida tysdag hadde han fått rapportert inn sju laksar, og den største var det Edvin Bolstad som tok på Moen. Men det var også tatt to storlaksar på Alsaker og tilsaman fire mellomlaksar på Bjørlo og på motsett side som er Hjelle.

Edvin tok laks på 102 centimeter: – Det var ein kamp å lande storlaksen Det var Edvin Bolstad som rapporterte inn den første laksen i Eidselva i natt. Klokka 03.00 tok han ein storlaks som måler 102 centimeter.

Lagsleiaren ser at så langt i det første fiskedøgnet er fisken tatt i den øvre del av elva

– Truleg har det ikkje vore nokon oppgong av fisk på sjølve opninga. Den fisken som vart tatt kan ha stått der ei stund, seier Kristoffer Vedvik Eikeset.

I nedre del av Eidselva var det stille første natt og morgon.

Kristoffer Vedvik Eikeset seier at det er lite vatn i forhold til at fisk skal gå opp, og at den lave vasstanden kan ha vore medverkande til at det ikkje vart tatt fisk i nedre del av elva. Det pågår dessutan eit stort vegarbeid ved Skipenes bru. Etter det Vedvik Eikeset kjenner til skal det støypast ved brua torsdag, og ein satsar på at arbeidet snart vert ferdig.