Arnstein bytta karriere og trivst

– Då eg ikkje vart lei av å bygge mitt eige hus, fann eg ut at eg kunne drive med det på fulltid

Kombinasjonen av ønsket om meir fritid og ein fornya kjærleik til tømrarfaget gjorde at Arnstein Barmen starta enkeltmannsføretaket Barmen bygg og vaktmeister AS i 2017. Og det har gått bra. Eller som han seier sjølv: «Eg har over hovudet med arbeid».