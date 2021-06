Nyheter

Den umiddelbare responsen frå politikarane var positiv. Det er brørne Rune og Arvid Vamråk, begge busett i Kalvåg, som står bak satsinga. Rune Vamråk fortalde politikarane at planen inneber næringslokale på gateplan, to bustader på plan to og ein stor bustad på plan tre med hems.