Seier ja til ny Strynefjellstunnel: Legg inn 500 millionar

Nyheter

– No er det ingen tvil: Det blir ny tunnel på Rv15 Strynefjellet – kampen er vunnen! Eg er på vegner av Venstre utruleg glad for at regjeringspartia no står samla om oppstartsløyving i første periode av NTP, seier Alfred Bjørlo, 1. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane, ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet.