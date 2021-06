Måløy Brygge skal bli helt ny

Slik planlegger de å bygge om kjøpesenteret: – Det har vært et puslespill å få alt på plass

– Vi håper kundene har forståelse for at det er mye som skjer her i en periode fremover sier Victoria Øvstetun, senterleder ved Måløy Brygge. Neste uke starter de jobben med å bygge om hele nederste etasje av kjøpesenteret på kaia i Måløy.