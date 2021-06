Har du fått med deg disse sakene?

Nyheter

Denne ukas mest leste sak var Tunnelen er stengt etter at en traktor har veltet som handlet om en traktor med henger hadde veltet inne i Skatestraumtunnelen i Bremanger. Det var heldigvis ikke snakk om personskader.

Den saken som var nest mest lest var saken om læreren på Måløy vidaregående skule som er bekymret over situasjonen til flere av kollegaene hans som blir syke over miljøet på arbeidsplassen sin. Mange ved skulen er sjukmelde og fleire kan det bli om det ikkje blir rydda opp

Saken om Båt stolen natt til søndag: – Folk må vere obs og ta kontakt med politiet om dei ser den er den tredje mest leste saken denne uken. Båten har blitt stelt fra Otneim i Stad kommune.

Dette er de fem neste sakene på listen.

Ber folk om å utsette timane sine grunna låg kapasitet

Slik planlegger de å bygge om kjøpesenteret: – Det har vært et puslespill å få alt på plass

Sjåføren hadde flaks som kom seg ut då traktoren raste 15 meter rett ned i sjøen

Kvinne i slutten av tenåra råkøyrde og mista førarkortet

– Eg beundrar foreldra mine. To så utruleg varme og støttande menneske trur eg nesten ikkje du finn nokon stad