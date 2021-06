Gler seg over 100 millionar ekstra til breiband i distrikta

– Det er gledeleg og svært viktig at det no kjem 100 millionar kroner ekstra til breibandsutbygging i distrikta i revidert nasjonalbudsjett. Venstre har som mål at alle i Norge skal ha tilgang til raskt breiband i 2025. No er dette målet i sikte, seier Alfred Bjørlo, 1. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane.