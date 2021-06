Spilte inn reklamefilmer

Får ikke rost lokalbefolkningen nok: – Velviljen var helt fantastisk

I forrige uke var markedsføringsbyrået M51 på plass på Vågsøy for å spille inn reklamefilm for flere kjente merkevarer. Det som skilte seg ut mest, i følge selskapet, var mottakelsen og hjelpen de fikk under oppdragene.