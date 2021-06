Intervallet mellom vaksinedose en og to forkortes

Nyheter

Det ble i slutten av april besluttet å øke intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) til inntil 12 uker for dem under 65 år uten underliggende sykdommer. Bakgrunnen for dette var å sikre at flest mulig får tilbud om første vaksinedose så raskt som mulig.