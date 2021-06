Nordfjordrådet feira i går Stortinget si støtte til ny tunnel på Rv 15 Strynefjellet med «Strynefjellskake».

Nyheter

– Dette betyr ein tryggare kvardag for alle som har vegen som arbeidsplass, betre rammevilkår for næringslivet – og det har enormt mykje å seie for vidare vekst, utvikling og optimisme i Nordfjord, så vel som på Sunnmøre og regionane aust for fjellet, seier han vidare.

– Nordfjord har stått samla i kampen for Strynefjellet i ny Nasjonal Transportplan. Det har blitt lagt merke til, og vore med å skape det nødvendige trykket i saka til at eit samla Storting no støttar vår sak i innstillinga frå Transportkomiteen til Nasjonal Transportplan 2022–2033. Nordfjordrådet vil takke alle som har bidrege i kampen så langt – ikkje minst næringslivet og alle andre eldsjeler som har mobilisert og skapt eit «grasrotopprør» for ein sikker heilårsveg mellom aust og vest over Strynefjellet, seier Alfred Bjørlo.