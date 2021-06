To generasjonar slåst mot planane om nytt industriområde

– Ei utbygging her vil skade bukvaliteten og forringe heile området

Innbyggjarane i Reset og Krakereid bustadfelt i Selje ønskjer ikkje utbygging av eit stort industriområde som er planlagt like ved bustadfelta deira. No går dei til kamp for å få det stoppa.