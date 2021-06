Ta fjellturen som lønner deg med ei fantastisk utsikt

Nyheter

Hundsnesvardane i Vanylven er berre ein av mange flotte fjellturar som løner deg med spektakulær utsikt. På Hundsnesvardane får du nemleg utsikt over heile Vanylvsfjorden og fleire av bygdene langs fjorden. Med 381 meter stigning i oppoverbakkar på skogsveg/fjellveg er det ein middels krevjande tur, men det er det vel verd. Utsikta er upåklageleg.

Det er heldigvis laga til med rasteplassar langs vegen. På toppen står der to vardar som er populære å fange på kamera. Turen startar frå lunningsplassen omkring 6 kilometer vest for Fiskå. Her er det gode parkeringstilhøve, og det er sett opp skilt for turen, samt ei infotavle med kart, foto og informasjon om turar i området.

