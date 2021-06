Nyheter

– Vi tar dette som et tydelig signal på at jobben vi gjør anerkjennes som forskning og utviklingsarbeid på høyeste nivå, og at Forskningsrådet mener resultatene vi har oppnådd så langt er banebrytende. Jeg er takknemlig for å kunne lede et arbeid som har stor betydning for miljøet og en bærekraftig utvikling av fiskerinæringen, sier Ole Petter Humborstad, daglig leder i Ecobait AS.