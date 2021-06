Gråvêr nesten heile veka, men kanskje det lettar til helga?

Nyheter

Blåmåndag eller ei, det vart ikkje noko særleg med blå himmel denne måndagen diverre. Meteorologen melder heilt opp til 1,7 mm nedbør per time i ettermiddag og opp til 2,4 mm nedbør i timen i kveld.

Tysdagen byr også på regn og skyar, men ut over ettermiddagen ser det ikkje like mørkt ut. Ifølgje vêrvarslinga er det sjansar for at sola vil gjere ein framferd før skyene tek over att.

Til og med onsdag kan ein ikkje vente seg sommartemperaturar. Gradestokken vil jamt over ligge på 10–14 grader på dagtid.

Onsdag vert det også skyar og regnbyer store delar av dagen.

Sjølv om det ikkje vert syden-vêr vert det høgare temperaturar frå torsdagen av, med hele 19 grader til å byrje med. Til helga er meldingane litt mindre grå enn på starten av veka, men om det vert sjanse for å sole seg står att å sjå.