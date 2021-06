216 millionar til idrett og fysisk aktivitet i fylket. Sjå kva Kinn, Stad og Bremanger får

Nyheter

– Det er sjølvsagt svært gledeleg at vi kan fordele over 200 millionar kroner til anlegg som skal leggje til rette for idrett og fysisk aktivitet i fylket. Det er viktig for gode idrettsopplevingar, god folkehelse, integrering og generell trivsel i lokalsamfunna våre. Samtidig skulle vi gjerne hatt mykje meir, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.