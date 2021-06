Det er ikkje spøk å starte butikk midt i ein pandemi, men byggevareleverandøren er nøgd med det første året

Det er store smil ved Drage Byggevarer AS avdeling Deknepollen, for det har gått veldig bra med den nye butikken. Dagleg leiar blei tilsett i januar, og no bygger dei ut lageret.