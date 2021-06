Åtvarar mot uvettig bålbrenning: – Sørg for ei trygg jonsokfeiring

Nyheter

Det er ikkje fritt fram å tenne bål på jonsokaftan. Kva som er tillate av open eld er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Viss ein planlegg eit jonsokbål, må dette meldast inn og søkjast løyve om, slik at unødige utrykkingar vert unngått. Viss du ikkje allereie har søkt tillating, er nok fristen ute for i år, men sjekk kva som gjeld for kommunen din, oppfordrar administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.