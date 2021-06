Falt tre meter rett ned og traff autovern og asfalt

Nyheter

– Vi har ikke alle detaljer ennå, men det framstår for oss som en arbeidsulykke på selve ferjekaia. Det er snakk om et transportfirma, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt Knut Dahl Mikkelsen til Fjordenes Tidende.

En politipatrulje er nå framme på stedet og i ferd med å gjøre undersøkelser og snakke med personer som var på stedet. Det er én bil involvert i ulykken.

– Er det rapporter om personskade?

– Ja, det er snakk om én person som er skadet. Vedkommende er hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsjukehus, sier Mikkelsen.

– Er hendelsen til hinder for trafikk eller ferjetrafikk?

– Nei, ikke så langt. Dette er nede på kaia og ikke til hinder.

Politiet hadde ikke så mange flere detaljer før de får rapporter tilbake fra patruljen som var på stedet.

Senere får en vite at politiet har opplyst at en mann har falt tre meter ned i autovern og asfalt, men at han var ved bevissthet og våken. Dette ifølge NRK.

Mannen har trolig falt fra vogntoget han kjørte.