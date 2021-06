Ønsket om kompensasjon frå Kystverket under arbeidet med skipstunnelen blei møtt med lange diskusjonar

Det blei stor diskusjon ut av omtrent ingenting under fredagens kommunestyremøte i Stad då eit tilleggsframlegg frå Senterpartiet og Paul Jacob Helgesen tok mykje av tida under saka om økonomisk handlingsregel for Stad kommune.