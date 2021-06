Legg ut 400 nye timar for vaksinering i dag

No kan måløyfolk mellom 45 og 50 bestille time til vaksinering

– Fredag 18. juni blir det lagt ut nye timar for koronavaksinering 30. juni. Vi opnar samstundes for at du mellom 45-50 kan bestille deg time, opplyser leiar for vaksinetemamet i Måløy-delen av Kinn, Jeanette Jensen.