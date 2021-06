Nyheter

– Dei sa til oss: Stein er ikkje avfall. Det er ein ikkje-fornybar ressurs som det er klimaklokt å gjenbruke. Og at Stad skipstunnel, med 5-6 millionar kubikkmeter stein, vil vere vår «1000-årssjanse» for å skape ny infrastruktur for framtida i nærområdet, seier Alfred Bjørlo.