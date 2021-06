Krev at kommunen får fleire tannlegar basert på ny kommunestruktur

Nyheter

– I fleire rundar har vi no kjempa for å få fylkeskommunen på bana når det gjeld tannhelsetenestene I Stad kommune. Det har vore ei viktig sak for Senterpartiet å prøve få til ei ordning som gjer at dei minste borna frå ytre del skal få eit tilbod om kontroll av tennene i den tannlegestolen vi har i Selje, seier Sande, som meiner det må vere både billegare, betre og ikkje minst tids- og miljøbesparande at ein tannpleier eller tannlege reiser til Selje enn at alle foreldre og barn frå barnehage og 1. til 4. klasse reiser til Måløy.