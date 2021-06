Har eit luksusproblem: – Vi veks og utviklar oss raskare enn vi har klart å «halde tritt med» på plansida

– No må vi legge ein samla plan for klok arealbruk og tilrettelegging av nye areal for næring, skule, idrett og bustad. Å tilrettelegge for raskare vekst enn venta er for så vidt eit gledeleg problem – men ikkje mindre viktig av den grunn, seier ordførar i Stad Alfred Bjørlo.