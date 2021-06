Tar med ei bru på 1.840 meter i det store veiprosjektet

Nyheter

– Det er et stort behov for ny vei fra Måløy, via Svelgen, til Florø. Veien skal gå gjennom en sterk kystregion med et stort folketall. Når en tar hensyn til tilgrensende områder vil veien ha mye å si for cirka 45.000 innbyggere, som tilsvarer mer enn 40 prosent av folketallet i tidligere Sogn og Fjordane, sier Reidar Sandal til Fjordenes Tidende.