«Vi tar en god del av lynget og lægger paa baalpladsen. Saa slaar vi olje paa og tænder i»

Nyheter

Dette innlegget er skrevet av Knut Djupedal.

Jeg har tidligere skrevet i Fjordenes Tidende om Ingolf Kvamme (1894-1972) fra Selje og hans dagbok, og gjengitt hans beskrivelse av 17. mai 1909. Nedenfor er hans berettelse om uken omkring Jonsok samme året. Til opplysning, «Valdresgaren», «Bernerne», og «Reidet» er de nærmeste gårdene til «Fredheim» der Ingolf bodde. «Storehaugen» er i dag boligfeltet like utenfor sentrum av Selje.

Lørdag 19/6

I middagsstunden river vi lyng tl Jonsokaften. Vi faar en hel del. Prater meget. Jeg gaar og sælger fisk. Faar solgt dem hos Hjertenæs. Torvald [d. e. Torvald Kvamme, Ingolfs bror] er gaat for at brænde tare. Jeg gaar ut til ham. Vi har skaaret tare 2 dager og brændt en gang før. Det er omtrent bent ut for Ingebrigt Hamres hus vi er. Han faar lov med presten. Vi har solgt tareasken af første brænding. Vi fik 2,40 kr. Jeg fik 1,20. Siden gaar vi hjem. Om kvelden kommer Matias og Bernt Hammersvik (junior) paa en motor [d.v.s en motorbåt. I 1909 var ro- eller seilbåter fremdeles de vanligste farkostene i Selje] der Bernt er maskinist. Alle vore nabobørn reiser bort paa den. Jeg og pappa reiser og dorger efter sei. Pappa faar.

Søndag 20/6

Før middag reiser vi bort paa motoren. Det er jeg, Petter [Petter Wilhelmson Kråkereid] Ida [Ida Ida Wilhelmsdatter Kråkereid] Marie [Marie Kvamme, Ingolfs søster] og Karoline [[Karoline Berntsdtr. Hammersvik]. Vi er der en stund, reiser i land. E.m. har vi avholdsmøte. Siden gaar jeg, Sigurd, Olaf, Knut og Petter Hamre og bader. 3die gang jeg bader i aar. Det er morsomt. Jeg svømmer. Gaar hjem. Alle vore sedvanlige lekekamerater følger motoren et stykke nu da den reiser.

Jeg og Torvald gaar ut i kirken. Torvald spiller «Fuge» av Bach og Mendelsohns «Bryllupsmarsj». Provsten, Olav Strømme, flere kommer ut og hører paa. Siden gaar vi hjem. Senere sitter alle untaken Mathilde ind med «Valdresgaren» og snakker om St. Hansaften. Karoline vil være Jonsokbrud, og vil ride paa «Reidahesten». Saa foreslaar en at Petter skal klæ sig i nationaldragt og lede hesten.

Saa sier jeg: «Det skulle nu være det sidste jeg finder paa at være staldkarl til Karoline.» For dette blir jenterne sinte. Siden sier jeg at jeg ikke vil strekke noget med brudeleken. Det blir de ogsaa sinte for og siger at jeg ikke skal faa være med og at jeg forespilder al deres moro. Vi gaar hjem og lægger os. Torvald har laant «Storegut».

Mandag 21/6

For presten. Det gaar bra, Jeg kan lekser godt. Gaar hjem. Marie er ute i Hauane og river lyng sammen med Petter og Ida til St. Hansaften. Gaar efter post. I dag gik Marie og «Reiderne» paa fjeldet med kjørene.

Onsdag 23/6

St. Hansaften. Med det samme jeg kommer ut i middagsstunden gaar jeg utover mot toppen. Karoline roper nede fra urerne, «Kommer ikke sladre-Mons snart.» Jeg gaar bort. Der sitter Marie, Mathilde, Petter, Ida og Karoline. Karoline er svært vred og skjender. Hun beskylder mig for at ha sladret om vore tilstelninger til Sigurd og Olaf. Ida holder med Karoline i trætten.

Siden river vi lidt lyng. Jeg og Petter gaar utom og spør efter tjæretønde. Vi faar ikke nogen. Bernt Hammersvik reiser til Bergen. Man siger at han skal kjøpe drikkevarer til sønnen, Bernts bryllup. Jeg og Petter kjøper hver sin oljeflaske. Gaar hjem.

Nu farer nogen dragende med en tjæretønde til «Storehauen». Vi tænker at vi skal nok kappes med dem. Vi bærer lyngen fra torvhuset og ind paa hauen hvor vi skal brænde baalet. Medens vi holder paa med det begynder de paa «Storhauen». Petter kommer med to tjærebredde kogger. Dem sætter vi paa stænger og fylder dem med lyng. Laura og Reidernes tjenestejenter gaar bort paa «Storehauen». Der brænder det ganske imponerende.

Vi tar en god del av lynget og lægger paa baalpladsen. Saa slaar vi olje paa og tænder i. I en-to-tre staar luen 5-6 alen op gjennem luften. Vi slaar olje paa de to smaa kogger. Den ene paa den længste stang setter vi fort i marken efter at ha tændt den. Den anden springer Petter av sted med utgjennem hauerne mens luerne slaar ut til alle side. Saa kommer han tilbake og lægger den ned i baalet.

Vi slaar olje paa nu og tar og kaster lyng paa. Saa sætter jeg en enebusk paa en stang, slaar olje paa, tænder og sætter det av sted op gjennem luften. Det ser kjekt ut. Laver flere lignende. Koggen paa stangen brænder daarlig. Vi lægger den paa baalet.

Nu er baalet paa «Storehauen» sluknet næsten alle er gaaet. Om en stund slukner ogsaa vort. Saa gaar vi op paa veien. Det var altsaa bare jeg, Marie, Petter og Ida som var der nede. Inga og Karoline er i dans. De fleste vi træffer tror at vi hadde tjæretønde og sier at vort baal var likesaa pent som det paa «Storehauen». Vi gaar hjem og lægger os omtrent kl. ½ 2.

Fredag 25/6

I dag kommer Berne-Marta og Erling. I middagsstunden sitter jeg, Petter og Torvald borte i urerne. Jenterne Marie, Inga og Karoline gaar og bader. De blir færdige om en stund. Jeg og Torvald gaar ned. Jenterne fortæller at Valter og Maks [to gårdshunder] har holdt paa at slaaes. De vilde prøve at skille dem ad og kastede dem ut i sjøen. Inga blir bidt i skulderen og i haanden, Karoline og Marie paa hænderne. De hadde ogsaa sprunget uti og vilde skille hunderne. Det hadde vært et svære leven. Jeg og Torvald bader og svømmer meget. Om kvelden leker vi litt.

Lørdag 26/6

Om morgenen staar jeg op kl. 5 og gaar og melker. Marie Kraakenes, som tjener i «Reidet» gaar ogsaa, Karoline med. Siden stakker vi torv. I middagsstunden bader vi 6te gang. Om kvelden gaar jeg og melker. [D.v.s. Ingolf og de andre går fra gårdene nede i bygda, opp på fjellet ved «Klypa» og videre mot «Tarvaldseggja», melker kyrene og går hjem med fulle melkespann – to ganger for dagen.]

Søndag 27/6

Marie gaar og melker. Før middag sitter vi paa hauen og prater med Petter og Ida. Vi ser at en hel del folk har samlet sig borte i myrerne. Vi faar vite at det er hesten til Johannes Hamre som er falden ned i en dyp veit og ikke kan komme sig opigjen. Nogle mænd holder paa at spade bort kanten paa veiten. Saa lægger de tau rundt hesten og drager den op. Med det samme de har faat den op, springer den til. Knut Hamre falder overende og kommer under den, men faar ingen skade. Gaar hjem. Efter middag gaar vi ned til «Bernerne». Bare Laura og Karoline er hjemme. De andre er i bryllup i Pileberget. Inga, Petter, Ida er der ogsaa.