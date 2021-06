Fylkestinget krev løysing av fastlegekrisa

Nyheter

– Fastlegeordninga er berebjelken i helsetenesta og leverer den daglege allmennhelsetenesta til innbyggarane. Hovudmodellen fastlegeordninga er næringsdrift, men den er underfinansiert. Ordninga har over tid blitt meir og meir pressa, og fastlegar arbeider langt utover normal arbeidstid. Resultatet har vi sett over lang tid med stor auke i ledige heimlar, få nyutdanna som ønskjer å bli fastlege og dermed avgrensa sjanse for innbyggarar både å få fastlege og å bytte fastlege, seier fylkesordføraren, i ei pressemelding.