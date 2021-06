Nyheter

Natt lørdag måtte politiet rykke ut til et utested i Måløy der det hadde vært slagsmål. Det er Vest politidistrikt som opplyser dette litt etter klokka to om natta.

Da politiet kom på stedet for å undersøke saken, fant de ut at den ene parten i slagsmålet hevdet at den andre hadde stukket ham med en sprøyte.

– Politiet vil følge opp forholdet, opplyser Vest politidistrikt.