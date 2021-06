Lina viser deg hvordan du kan lage omelett som muffins

Nyheter

Det vi liker med «omelettmuffins», er at du kan variere fyllet med hvilke rester du har i kjøleskapet eller hva du liker. I tillegg er de helt topp å ha i nisteboksen, eller lage en grønn salat til og spise som lunsj.



Dette trenger du til 15 omelett-muffins:

8 egg

0,5 dl melk

150 g «protein-mat» som bacon, pølser, laks, røykt laks el.

150 g grønnsaker som brokkoli, spinat, sopp, mais, potet i terninger el.

100 g fetaost, eller annen ost

salt og pepper

mykt smør eller olje til smøring av former



Slik lager du muffinsene

Rens og del brokkolien og blomkål i mini-buketter, bruk også stilken, eller andre grønnsaker Om du bruker bacon eller ulike typer pølser, skjær de i små biter og sprøstek bitene i en stekepanne. Bruk gjerne samme panne med baconfettet i pannen og stek brokkolien eller annen grønnsak raskt over høy varme. Krydre lett med salt og pepper. Visp sammen egg og melk med en klype salt og pepper. Smør muffinsbrettet godt. Du kan bruke muffinsformer som også bør smøres. Fordel fyllet som da kan være bacon, pølser, brokkoli og ost i formene. Hell over sammenvispet egg og stek muffinsene ved 180 grader i ca. 20–25 minutter.