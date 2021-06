Ønsker tips i saka der ein person hevdar å ha blitt skada av sprøyte på utestad

Det var natt til laurdag at politiet måtte rykke ut til ein utestad i Måløy etter melding om slagsmål. Då politiet kom til staden for å undersøke, fann dei ut at den eine parten i slagsmålet hevda at den andre hadde stukke ham med ei sprøyte. No ønsker dei tips i saka.