Skal opne nytt lokale: - Vi vaks ut av det gamle

Nyheter

– No får vi samla alt i eitt rike, seier Magnus Lågeide, som er ein av eigarane av Sentronik.

No har bedrifta vakse seg ut av lokala dei har hatt sidan 2012 og opnar butikk i nytt lokale under sommarfesten.

Alt i eitt rike

Då Sentronik vart starta opp i 2008 i Maritim Park på Raudeberg hadde firmaet ein tilsett som dreiv med brannsikring. I dag kan firmaet skilte med heile ti faste tilsette. No har dei både ei brannsikringsavdeling, varmefag-avdeling og ei bygg-avdeling.

– På vårparten for 4 år sidan kjøpte Sentronik opp firmaet Roger Storøy og fekk inn tømrar-biten, fortel no eigar og dagleg leiar i Sentronik, Roger Storøy.

Med både ei ny avdeling og fleire tilsette meldte behovet seg for større plass, spesielt til kontor og lager.

– Det vart for trongt om plassen, seier Magnus Lågeide.

Det har vore ein lang prosess med å finne det riktige lokalet. Valet hamna til slutt på lokalet som tidlegare husa butikken til Verlo, berre eit steinkast unna Sentronik sitt tidlegare lokale.

– No har vi fått nyoppussa kontor oppe, vi har ein større butikk og vi får både lager og verkstad i heile fyrste etasje nedover i lokalet her, seier storøy.

– Det blir mykje enklare. No får vi samla alt på ein plass og det blir meir effektivt, seier eigar Alf Henning Kongshaug.

I tillegg til større butikk får dei moglegheiter til å vise fram produkta på ein ny måte.

– Fire av omnane kan vi faktisk fyre i slik at kundane får ein skikkeleg oppleving av produkta, seier Storøy.

Tilbake til gamle trakter

For ein av eigarane vert flyttinga ei heilt spesiell oppleving.

– Eg jobba i desse lokala hjå Verlo i ei kort periode på 35 år, fortel Magnus Lågeide.

Han har kompetanse innan varmefag og er i tillegg den einaste sertifiserte gassteknikaren mellom Førde og Ålesund.

– Så kjøpte eg meg inn i Sentronik og tok med meg varmefag-biten, fortel han.

– Korleis er det å flytte tilbake til desse lokala?

– Den såg ikkje eg komme. Å kome tilbake er veldig spesielt. Her har eg brukt mange timar. Men eg er veldig glad for at vi kom fram til denne løysinga, då eg er kjend med plassen og plasseringa er heilt optimal, seier Lågeide.

Feiring

– Vi ønskjer å takke Verlo Eigedom som har satsa på dette her og pussa opp slik at vi kan vere her, seier Roger Storøy.

Butikken held førebels stengd medan dei flyttar mellom dei to lokala.

– Men kjem det nokon på døra så får dei hjelp, seier Storøy.

Planen er å opne butikken komande torsdag, men feiringa vert på laurdagen under sommarfesten.

– Då kjem vi til å feire med kake og kaffi. I tillegg skal vi ha gode tilbod, fortel Storøy.