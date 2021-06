Ser enden på omfattande oppussingsjobb: – Det blir spennande å sjå korleis folk tar imot dei nye tilboda

Nyheter

– Vi skal drifte Reidarbua, som kjem med to store leilegheiter på 90 kvadratmeter kvar. Eg trur folk vil like det nye tilbodet. Dette gjer at ein kan reise mange saman eller kome som stor familie. Leilegheitene ligg fantastisk til, og har havet rett utanfor, seier Madelen Varden ved Havlys B & B.