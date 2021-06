Strålende sol og gode temperaturer i vente

Nyheter

Yr melder mandag for øvrig oppholdsvær og lange perioder med sol med temperaturer på 17 grader i Måløy, 20 garder på Nordfjordeid og rundt 14 grader i Selje.

På tirsdag kan man forvente sørvest bris om moringen som kan øke til nord og nordaust liten til stiv kuling på kysten på kvelden. Først på dagen kan det være utrygt for lokal tåke eller lavt skydekke i ytre strøk. Det kan hende det også kommer litt regn, men for øvrig vil det være lettskyet pent vær. Temperaturene vil på det høyeste være 20 grader på Nordfjordeid, 16 grader i Selje og 17 grader i Måløy.

Vestlandet sør for Stad vil kunne oppleve nordlig frisk bris på kysten. For det meste vil det være pent vær med temperaturer opp mot 24 grader på Nordfjordeid og 18 grader i Måløy og Selje. Utrygt for lavt skydekke tidlig på dagen.