Bygda er i vekst - barnehagen har null ledige plassar: – Vi har fleire moglege alternativ

Nyheter

Det var under kommunestyremøtet 18. juni at Anita Otneim Hoddevik (V) la fram tre spørsmål til representantar og administrasjon. Der viste ho til handsaminga av ein tidlegare barnehagesak i Stad kor kommunen sa nei til å gi drifts- og kapitaltilskot til ein ny privat barnehage på ytre Stadlandet. Avslaget var grunngitt i at kapasiteten i den kommunale barnehagen på Leikanger var stor nok.