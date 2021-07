Nyheter

Laurdag kveld går det største arrangementet på Vågsøy på over eitt år av stabelen. Utsiktene for billettsalet tilseier at over 400 personar vil vere samla på Larsmarka denne kvelden. For å få det til utan å gå på kostnad av smittevernet har det vore mykje logistikk å få på plass for arrangørane.