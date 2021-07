Det blir en helg fylt med pent og varmt vær

Nyheter

I tekstvarselet for fredag melder meteorologene i Yr.no nordøst frisk bris omkring Stad, men for det meste pent og varmt vær med lange perioder med sol. Det forventes flere steder at temperaturen skal krype langt over 20 grader. Nordfjordeid og Måløy er en av disse plassene. Her spår meteorologene at varmen vil komme opp i 26 grader.

Lørdag meldes det om nordlig eller skiftende bris. Det vil også være skyet eller delvis skyet. Etter hvert kan det komme regnbyger, først i sør. For Måløy-området er meldt om temperaturer opp til 18 grader og i Selje spås det 19 grader. I Bremanger kan folket i Svelgen vente en temperatur opp mot 18, mens det i Kalvåg ligger an til å bli 17 grader på lørdag.

Søndag meldes det nordlig bris, senere skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger, vesentlig først på dagen. For Måløy-området kan temperaturen bli opp til 23 grader og i Selje spås det 20 grader. Bremanger kan dei i Svelgen glede seg over at temperaturen kan krype opp til 25 grader på formiddagen. Men i Kalvåg blir temperaturen 22 grader. Det kan komme regnbyger utover ettermiddagen og kveld.