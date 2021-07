Stort samarbeidsprosjekt for fiskevelferd: – Det er et unikt prosjekt med store deler av næringen bak seg

Forskningsinstitusjoner samarbeider med interesseorganisasjoner, oppdrettsselskaper og rederier i et fireårig samarbeidsprosjekt for å gi kunnskap til å optimalisere håndtering av fisk i havbruksnæringen. – Det er et unikt prosjekt med store deler av næringen bak seg, sier seniorforsker Lars Helge Stien i Havforskningsinstituttet.