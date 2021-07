Får en halv million til å renovere eksotisk gårdstun

Nyheter

Midt i krysningspunktet mellom to reiseopplevelser ligger gården Ytre Fure. Der farter skipstrafikken fordi hver dag og holder våningshuset ytterst på Stadlandet som et viktig landemerke. Samtidig er gården en av stoppestedene for de mange fotturistene som besøker naturlandskapet igjennom kupert landskap på smal sti. Våningshuset ble bygd i 1914 og ligger så vanskelig til at det ikke bilvei inn til gården, noe som gjorde at Ytre Fure ble gjenstand for en episode av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» tilbake i 2007.