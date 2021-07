– Seljumannamesse er ein kombinasjon av dei beste og viktigaste tinga i livet; gudsteneste og natur

Nyheter

Kjersti Wiik, som er frå Davik, seier at ho hadde lyst til å sjå Selja, og det fekk ho høve til når det var Seljumannamesse søndag.

Ho reiste saman med familien og dei hadde ein fin dag.

– Vi er glad i kyrkja, friluftsliv, sol og regn, seier Kjartan Sverre Wiik, som kom med tre vaksne barn til Selja. Først var dei på messa, og det at det var ei blåsegruppe som spelte, gjorde opplevinga ekstra fin.

Det var blåsekvintetten Våge frå Vågsvåg som spelte.

– Blåsegrupper er utruleg fine til song. Det blir ein god atmosfære og klang ute i storslegen natur. Det var veldig fint, seier Kjartan Sverre Wiik.

Familien såg seg elles rundt både i Selja kloster, i Sunnivahola og ved Sunnivakjelda. Kjartan Sverre kom til at dei skulle ha vore med på ein guida tur, sjølv om dei var heldige og trefte på ein arkeolog som dei fekk høyre ein del frå.

– Vi kjem igjen ein gong ein kan få guide som kan fortelje om plassen, seier han.

Frå Flatraket

Kjersti Jekteberg Nordpoll, som kom frå Flatraket, seier at Seljumannamesse er ein kombinasjon av to av dei beste og viktigaste tinga i livet, og det er gudsteneste og natur.

– Som truande er det fint å hugse på grunnvollen vi har. Det er folk som har tilbedd Gud her i tusen år. Som truande er det godt å kjenne at ein står på dei skuldrene. Vi er ikkje dei første som trur, og vi blir ikkje dei siste, seier Kjersti Jekteberg Nordpoll.

Sankta Sunniva

Prost Stian Heggedal brukte ein del av preika til å understreke at Sankta Sunniva ikkje er heilag fordi ho er annleis enn oss. Heller tvert imot. Ho er heilag fordi ho er akkurat som oss.

– Det viktigaste eg ville ha fram var at Sunniva var like samansett og kompleks og rar som alle oss andre menneske. Grunnen til at ho er heilag er ikkje at ho var avsondra frå alt det vi er, men at ho let Jesus lyse gjennom den komplekse mennesklegheita vi alle har.

I preika sa prosten at dette bør minne oss på at vi alle ein gong skal bli helgenar.

– Det kristne håpet er ein ny himmel og ei ny jord, som skal foreinast for evig. Der vil alle oss vere helgenar, fordi vi alle lar Kristus skine gjennom oss, lik Sankta Sunniva. Vi vil ikkje lenger vere idol for kvarandre, men levande ikon, sa Heggedal.

Stian Heggedal seier at det var veldig spesielt å kome til Selja for første gong. Han hadde ikkje høyrt om Seljumannamesse før han kom til Nordfjord for under eit år sidan.

– Eg må innrømme at eg slit med nynorsken, så eg må lese litt nøye når eg har liturgien. Men det var jo ei fantastisk oppleving med alle desse menneska og det fine vêret. Det var heilt nydeleg og ei god oppleving, seier Stian Heggedal.

Ny messekomité

Kyrkjeverje i Stad, Synnøve Smørdal Wiik, seier at etter at Nordfjord prostiråd er nedlagt, er det Stad kyrkjelege fellesråd, som med eit medlem frå kvart av sokna, står bak Seljumannamessekomiteen. Elles er det mange i Selje som hjelper til med messa.

Kyrkjeverja seier at Seljumannamesse denne gongen var litt nedtonet på grunn av koronatid.

– Vi visste ikkje kor stort arrangement det kunne bli, seier ho.