No kan du søke:

Set av 7,2 millionar til utvikling av kulturlivet i fylket

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har vedtatt å lyse ut 7,2 millionar kroner i kulturelt utviklingsprogram. No er det tid for endå ein tildelingsrunde, og søknadsfristen er 20. august.