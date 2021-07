Storfornøgde med sommarfesten: - Det er noko spesielt med publikum her

Nyheter

– Vi har hatt kort tid på oss på å førebu dette så ein del av tinga var litt på hælen. Men eg trur det meste gjekk etter planen, seier ein av sommarfest-arrangørane, Bjørn Tungevåg.

Ein kjenner kanskje helga betre under namnet "Måløydagene", men grunna pandemien vart det arrangert under namnet "Sommerfest i Måløy" for andre år på rad, som ein nedskalert versjon av Måløydagene. Men årets sommarfest likna kanskje litt meir på festivalen ein er kjend med frå tidlegare av, med ulike arrangement i sentrum på dagtid, samt eit kveldsarrangement på laurdagen.

For arrangørane sin del har det vore hektisk både i forkant og under festivalen som var i helga, men likevel er dei nøgde.

– Tilbakemeldingane frå dei eg har snakka med har vore veldig positive. Dei har vore nøgde og synest det har vore kjekt å kome seg ut på kvelden att og at det har vore kjekt med aktivitet i sentrum, seier Tungevåg.

Heilt spesielt publikum

Laurdag kveld møttest 400 personar til konsert på Larsmarka i Måløy sentrum. Både lokale og ikkje så lokale artistar stod på scena og skapte god stemning for dei frammøtte.

– Artistane er jo strålande nøgde. Dei svevde jo. Ein merka at dei har venta lenge på dette. I forkant trippa dei etter å kome i gang. Så dei var veldig nøgde og synest dette var kjekt, fortel Tungevåg.

– Politiet var nøgde også. Det tok jo litt av inn i mellom, men dei var nøgde med publikum og arrangør, legg han til.

Det var tydeleg at publikum også synest det var kjekt med konsert.

– Det er noko spesielt med dette kveldsarrangementet. Artistane som ikkje er frå Måløy seier jo sjølve at det er noko spesielt med stemninga og publikumet, til og med i år når ein skulle ha ein neddempa versjon, seier Tungevåg.