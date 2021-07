Nyheter

– Kinn kommune er en kystkommune og må kunne tilby svømmeundervisning til barn og ungdom i hele kommunen. På vegne av aksjonærene i Måløy Vekst mener vi at løsningen er å få fortgang i byggingen av Nordfjordbadet, sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst, og legger til at Nordfjordbadet vil kunne tilby svømmeundervisning til barn og unge i Måløy- regionen, i tillegg til at badet vil skape bolyst for både fastboende og tilflyttere, noe som igjen vil bidra til rekruttering til næringslivet.