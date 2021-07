Nytt utbrot - ein person er sett i isolasjon etter positiv test

Nyheter

Kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, opplyste seint onsdag kveld at resultat frå testing gjort på Nordfjordeid tysdag, at éin person har testa positivt for covid-19.

- Personen var sett i karantene og testa etter opplysningar om nærkontakt med ein smitta person på Austlandet i førre veke. Tre nærkontaktar er sett i karantene og vert testa torsdag, opplyser Vingen Vedeld.

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo opplyser til Fjordenes Tidende at personen som testa positivt ikkje er folkerigistrert i Stad kommune. Han er folkeregistrert og bur fast ein annan stad i landet.

Stad kommune har avslutta smittesporinga rundt denne personen.